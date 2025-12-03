Garlasco i nuovi sviluppi e l’ipotesi che la procura abbia il movente di Andrea Sempio

Il possibile movente di Andrea Sempio è diventato uno degli elementi centrali sul tavolo della Procura di Pavia. I giudici si preparano a ricevere entro il 5 dicembre la perizia genetica sul Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. Una scadenza attesa che potrebbe incidere in modo decisivo sul nuovo filone d’indagine, in cui . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Garlasco, i nuovi sviluppi e l’ipotesi che la procura abbia il movente di Andrea Sempio

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nel caso Garlasco emergono nuovi dati genetici: l’aplotipo Y compatibile con Andrea Sempio non è identificativo. Difesa e accusa divise sul significato delle tracce. - facebook.com Vai su Facebook

Nel caso Garlasco, l’inchiesta sul Sistema Pavia si allarga con nuovi nomi: l’imprenditore Cristiano D’Arena, titolare di Esitel e Cr Service, è indagato per favori negli appalti legati alle intercettazioni della Procura di Pavia. Vai su X

Garlasco, ombre sull’alibi della zia di Chiara Poggi - Le inedite testimonianze degli abitanti del paese raccolte da Le Iene fanno emergere nuovi interrogativi e sospetti. Lo riporta panorama.it

Garlasco, i nuovi indizi mai emersi: Stasi o Sempio, Le Iene svelano la verità sull'omicidio di Chiara Poggi - Il delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi il 13 agosto 2007, torna martedì 21 ottobre, in ... Si legge su leggo.it

Delitto di Garlasco, una nuova verità è vicina?/ Le Iene Inside: Bocellari, Vitelli, nuovi indizi e testimoni - Delitto di Garlasco, a Le Iene Inside uno speciale sulla nuova possibile verità: nuovi indizi e testimoni, ma anche le dichiarazioni di Bocellari e Vitelli Il delitto di Garlasco è al centro della ... Lo riporta ilsussidiario.net

Garlasco, Sempio rompe il silenzio sullo scontrino: “L'ho preso io. Sarebbe stato meglio se…” - Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Segnala iltempo.it

Garlasco, la difesa di Sempio: "Lo scontrino suo". E assume la super-genetista - Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo iltempo.it

Garlasco, Andrea Sempio revoca l’incarico all’avvocato Lovati: «Auguro a chi mi succederà buon lavoro» - A distanza di anni dal delitto di Garlasco, la vicenda giudiziaria che ruota attorno al nome di Andrea Sempio continua a intrecciarsi con nuovi sviluppi, cambi di strategia e riflessi mediatici. Si legge su ilmattino.it