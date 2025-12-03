Garlasco depositata la perizia sul dna Compatibile con la linea paterna di Sempio
È stata depositata la perizia relativa all'analisi sulle unghie di Chiara Poggi. Si è concluso il lavoro degli esperti nominati dalla Gip Pavia, Daniela Garlaschelli, nell'ambito dell'incidente probatorio disposto nell'inchiesta in cui è indagato Andrea Sempio, hanno depositato la loro relazione. Il documento riporta gli esiti delle analisi condotta nei mesi scorsi tra cui quella cardine che riguarda il materiale genetico repertato sulle unghie della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Da fonti qualificate emerge che dna sulle unghie sarebbe compatibile con la linea maschile della famiglia di Sempio, amico del fratello della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
