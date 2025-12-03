Garlasco 18 anni dopo l' hard disk che può ribaltare il caso | cosa sta succedendo

Nella telenovela legale infinita che è il giallo di Garlasco, ora spunta pure un hard disk che si credeva corrotto e che invece è ancora accessibile. Nel dispositivo così, a 18 anni di distanza dalla mattina del 13 agosto 2007 in cui Chiara Poggi è stata uccisa nella sua villetta di famiglia di via Pascoli, emergono alcuni scatti inediti di quel giorno, realizzati da una fotografa locale. Scatti ora pubblicati su Youtube da Bugalalla Crime, il canale della youtuber Francesca Bugamelli. Foto inedite all'esterno della abitazione, nelle ore successive al delitto, e che ritraggano alcuni dei personaggi più chiacchierati entrati a più riprese nelle tre inchieste fin qui condotte sul giallo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, 18 anni dopo l'hard disk che può ribaltare il caso: cosa sta succedendo

