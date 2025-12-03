Garage e lavanderia staccati dalla casa ma l’Imu è unica | Comune condannato
La Corte di giustizia tributaria di Perugia ha accolto i ricorsi presentati da due contribuenti contro il Comune di Valfabbrica, annullando gli avvisi di accertamento Imu relativi all’anno 2021 e riconoscendo il diritto all’esenzione per alcuni immobili considerati pertinenze dell’abitazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
