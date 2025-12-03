Garage e lavanderia staccati dalla casa ma l’Imu è unica | Comune condannato

Perugiatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte di giustizia tributaria di Perugia ha accolto i ricorsi presentati da due contribuenti contro il Comune di Valfabbrica, annullando gli avvisi di accertamento Imu relativi all’anno 2021 e riconoscendo il diritto all’esenzione per alcuni immobili considerati pertinenze dell’abitazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Zona lavanderia in casa, anche in poco spazio: i consigli funzionali e intelligenti - Anche con poco spazio a disposizione, è importante organizzare una zona dedicata alla lavanderia in casa: ecco le idee più pratiche. designmag.it scrive

Lavanderia nascosta in casa, la soluzione di design che fa contenti tutti - Impossibile non avere una lavatrice in casa, ma se l’appartamento è piccolo che si fa? Lo riporta designmag.it

Cerca Video su questo argomento: Garage Lavanderia Staccati Casa