Gallinari si ritira il Signor Basket Finisce qui il mio viaggio incredibile

«Con il cuore pieno di gratitudine annuncio il mio ritiro dalla carriera che ho sempre sognato. Una carriera costruita con duro lavoro, sacrifici, vittorie, sconfitte, compagni di squadra diventati fratelli, la guida dei miei allenatori e, naturalmente, la famiglia e gli amici che mi hanno accompagnato in ogni momento. È stato un viaggio incredibile, ricco di innumerevoli ricordi che porterò con me per il resto della mia vita». Si apre così il messaggio social di Danilo Gallinari nell'annunciare il suo ritiro dalla pallacanestro. Vent'anni di carriera, 16 in NBA (6ª scelta assoluta al Draft 2008), con l'ultima stagione giocata a Porto Rico con i Vaqueros, conquistando da protagonista il titolo nazionale, il suo primo e unico in una carriera in cui la malasorte troppe volte si è abbattuta sul talento di Sant'Angelo Lodigiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gallinari, si ritira il Signor Basket. "Finisce qui il mio viaggio incredibile"

