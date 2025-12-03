Gallinari dice basta Il congedo in un video | È la fine della storia
BASKET di Sandro Pugliese "C’è un ragazzino alto e magro magro che domina nelle serie minori, sembra un veterano di 30 anni". Solo che di anni ne aveva la metà e si affacciava da bimbo al basket dei grandi con una personalità e un talento che lasciavano a bocca aperta. Sarebbe diventato un campione. Era quello che si diceva di Danilo Gallinari (nella foto). Ora, a 37 anni, ha deciso di lasciare il basket giocato. Una carriera incredibile, uno dei soli 32 giocatori nella storia che hanno almeno 16 stagioni nella Nba come ha fatto lui dal 2008 al 2024 con 830 partite giocate e 12310 punti in 9 franchigie diverse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
