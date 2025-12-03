Ora il "fantasma" del museo è stato rintracciato: potrà apparire in tribunale e difendersi. Lui, il 33enne pakistano Muhammad Faisal, 33 anni, è accusato del furto di cinque preziosi manufatti esposti nella Galleria Parmeggiani. Il colpo fu scoperto il 26 marzo 2014 da Elisabetta Farioli, allora direttrice dei Musei Civici, che sporse denuncia ai carabinieri. Sparirono dalle vetrine all’ingresso pregevoli oggetti realizzati nell’Ottocento e riconducibili alla bottega Marcy: una placca in oro con smalti, una fistola in argento dorato, un medaglione d’oro a forma di quadrifoglio, un medaglione circolare e un frammento di cintura in rame dorato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Galleria Parmeggiani, il furto. L’imputato ’fantasma’ riappare. In aula il caso dei monili spariti