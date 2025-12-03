Galilei Artiglio Studenti a bordo delle navi Moby
Il ‘Galilei Artiglio’ sale a bordo delle navi Moby. Anche quest’anno il Nautico ha rinnovato una preziosa collaborazione con MobyBY, una delle compagnie marittime più importanti del panorama internazionale. Grazie a questa partnership, ogni anno 64 studenti delle classi quarte, indirizzi Conduzione del mezzo navale e Conduzione apparati ed impianti marittimi e impianti elettronici di bordo, hanno la possibilità di vivere un’esperienza diretta di imbarco professionale. Gli alunni, suddivisi in gruppi di otto, hanno trascorso quattro giorni a bordo sulla rotta Livorno–Olbia, un’occasione straordinaria per confrontarsi con la vita marittima reale e consolidare le competenze acquisite in aula. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Galilei Artiglio a bordo delle navi Moby: un'opportunità formativa unica per gli studenti - facebook.com Vai su Facebook
Galilei Artiglio. Studenti a bordo delle navi Moby - Anche quest’anno il Nautico ha rinnovato una preziosa collaborazione con ... Come scrive msn.com
Studenti dell’Artiglio imbarcati sulla Moby Livorno–Olbia - L ‘istituto nautico Galilei Artiglio di Viareggio ha rinnovato la collaborazione con Moby, una delle compagnie marittime più importanti del panorama internazionale. Segnala luccaindiretta.it
Ecco i risultati del Galilei Artiglio. Gli studenti che hanno fatto "cento" - Ottimi risultati all’esame di maturità anche per gli studenti del Galilei Artiglio, nei suoi diversi indirizzi che vanno dalle scienze applicate, Iti e nautico. Scrive lanazione.it
Istituto Galilei-Artiglio. Relazioni interreligiose. L’abbraccio del papa agli studenti viareggini - Gli alunni del Nautico Giovanni Junior Ginesi e Federico Francesconi, accompagnati dalla professoressa Luisa Locorotondo (nella foto), hanno ... Da lanazione.it