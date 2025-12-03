galilei artiglio studenti a bordo delle navi moby

Il ‘Galilei Artiglio’ sale a bordo delle navi Moby. Anche quest’anno il Nautico ha rinnovato una preziosa collaborazione con MobyBY, una delle compagnie marittime più importanti del panorama internazionale. Grazie a questa partnership, ogni anno 64 studenti delle classi quarte, indirizzi Conduzione del mezzo navale e Conduzione apparati ed impianti marittimi e impianti elettronici di bordo, hanno la possibilità di vivere un’esperienza diretta di imbarco professionale. Gli alunni, suddivisi in gruppi di otto, hanno trascorso quattro giorni a bordo sulla rotta Livorno–Olbia, un’occasione straordinaria per confrontarsi con la vita marittima reale e consolidare le competenze acquisite in aula. 🔗 Leggi su Lanazione.it

