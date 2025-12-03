futsal la forza del gruppo lucchese rescinde

Una Futsal Cesena prima in classifica ancora da sola, una posizione inaspettata ma meritata dopo dieci giornate di A2 Elite con due lunghezze di vantaggio sul Maccan Prata, che sarà ospite al PalaPaganelli proprio tra due turni. I cesenati stanno mettendo in mostra la forte coesione tra la squadra e il tecnico Osimani, è il gruppo a essere protagonista con l’esplosione del giovane Traversari, la conferma di Dentini, Gardelli, Montalti, Pritoni e Pieri e l’apporto di capitan Pasolini che a 37 anni ha scelto di continuare a giocare fornendo un utile apporto. Il collettivo, quindi, non ha fatto sentire, dopo pochi allenamenti in estate, la defezione del brasiliano Gedson, per un vecchio infortunio, che secondo il progetto iniziale doveva essere tra gli elementi di punta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

