Furto con strappo la Consulta dice no alla lieve entità

Con la sentenza n. 1712025, depositata il 2711, la Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali, sul reato di furto con strappo (art. 624-bis, commi 2 e 3 c.p.). Nella parte in cui esso non consente di applicare una diminuzione di pena, fino a un terzo, nei casi in cui . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Furto con strappo, la Consulta dice no alla lieve entità

