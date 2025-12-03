Furti sull’Asse Mediano | arrestato 26enne dopo inseguimento della Polizia di Stato
Continuano senza sosta i servizi mirati della Questura di Napoli per contrastare i reati predatori lungo il tratto stradale dell’Asse Mediano, area frequentemente presa di mira da bande specializzate nei furti d’auto. Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 26enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
