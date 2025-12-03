Furti nel cantiere Nacav di Afragola assolto pluripregiudicato

Era accusato di una serie di furti commessi nell'estate del 2021 presso il Cantiere Nacav, sito in Afragola alla via Pablo Neruda.Ad incastrarlo erano state le telecamere di sicurezza che avevano immortalato il veicolo Lancia Y a bordo del quale il Laezza, in compagnia di altra persona rimasta. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

