Furti misti | scarpe cosmetici e biciclette elettroniche Tripletta di operazioni per i carabinieri di Mantova

Porto Mantovano, 3 dicembre 2025 – Tripletta di operazioni a contrastare i furti da parte dei carabinieri della compagnia di Mantova. L’incursione in negozio. I militari della stazione di Porto Mantovano, nel corso di un servizio di vigilanza organizzato proprio per il monitoraggio dei reati predatori, hanno notato un sospetto nel parcheggio del negozio Boscaini Scarpe. L’uomo, che si spostava fra le auto con passo incerto eppure rapido, teneva stretto il giubbotto, come se custodisse al suo interno qualcosa di importante. I carabinieri hanno così deciso di dare un’occhiata. Quel rigonfiamento celava un paio di scarpe da 130 euro, appena sottratto dal negozio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furti misti: scarpe, cosmetici e biciclette elettroniche. Tripletta di operazioni per i carabinieri di Mantova

