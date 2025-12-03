Furti in villa a Monterosi e Vetralla ladri tagliano la cassaforte con il frullino

Viterbotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furti nelle ville della Tuscia: dopo gli episodi in strada Romana a Viterbo e i tentativi a San Martino al Cimino, i ladri hanno colpito anche a Monterosi e Vetralla. Nella giornata di martedì 2 dicembre.Furti a MonterosiNel tardo pomeriggio due villette del comprensorio Terre dei Consoli sono. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

