Furti in villa a Monterosi e Vetralla ladri tagliano la cassaforte con il frullino

Furti nelle ville della Tuscia: dopo gli episodi in strada Romana a Viterbo e i tentativi a San Martino al Cimino, i ladri hanno colpito anche a Monterosi e Vetralla. Nella giornata di martedì 2 dicembre.Furti a MonterosiNel tardo pomeriggio due villette del comprensorio Terre dei Consoli sono. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it