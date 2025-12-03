Furti a raffica nasce su Whatsapp il gruppo che vigila

Due giovani castelnovesi, dopo l’assalto al Bancomat di Felina e una catena di furti nelle abitazioni di diversi paesi, hanno creato su Whatsapp il gruppo ’ Castelnovo e dintorni ’ allo scopo di vigilare sul territorio e di segnalare immediatamente alle forze dell’ordine la presenza di macchine sospette e qualsiasi altra cosa anomala. Non si tratta di un ritorno alle famose ‘ronde’ di qualche anno fa, ma di un invito collettivo all’attenzione: tutti i cittadini, durante lo svolgimento delle loro attività quotidiane e le consuete abitudini, sono invitati ad avere sempre un occhio attento ai movimenti strani, inviando un messaggio al gruppo e, nei casi conclamati, alle forze dell’ordine (tel. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furti a raffica, nasce su Whatsapp il gruppo che vigila

