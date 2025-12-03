Fuori dal coro te lo trito! | il lato oscuro dell' islam

Il lato oscuro dell’Islam ancora al centro di Fuori dal coro, il programma della domenica sera di Rete 4. Resta negli occhi degli spettatori la più che spiacevole disavventura di Costanza Tosi, rimasta vittima durante un servizio girato in Francia di un vero e proprio sequestro di persona. L’inviata di Mario Giordano si mostra disperata e impaurita: a Roubaix per una inchiesta sulla presenza musulmana in città, la giornalista viene chiusa dentro una macelleria halal per circa un’ora, con la richiesta di cancellare all'istante l'intero girato. Tutto è avvenuto lo scorso 26 novembre e nel video si sentono urla e minacce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

