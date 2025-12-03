Fuori dal coro te lo trito! | il lato oscuro dell' islam
Il lato oscuro dell’Islam ancora al centro di Fuori dal coro, il programma della domenica sera di Rete 4. Resta negli occhi degli spettatori la più che spiacevole disavventura di Costanza Tosi, rimasta vittima durante un servizio girato in Francia di un vero e proprio sequestro di persona. L’inviata di Mario Giordano si mostra disperata e impaurita: a Roubaix per una inchiesta sulla presenza musulmana in città, la giornalista viene chiusa dentro una macelleria halal per circa un’ora, con la richiesta di cancellare all'istante l'intero girato. Tutto è avvenuto lo scorso 26 novembre e nel video si sentono urla e minacce. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Una vicenda gravissima. L’inviata di Fuori dal Coro trattenuta e minacciata per un’ora in una macelleria islamica. Solidarietà a Costanza Tosi! - facebook.com Vai su Facebook
Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) / Posts / X Vai su X
Fuori dal Coro, Cruciani trita gli eco-contestatori: “Vogliono solo provocare reazioni violente” - Giuseppe Cruciani torna a parlare della contestazione ai suoi danni da parte di alcune attiviste di Ultima Generazione. Secondo iltempo.it
"Spegni. Quella p... di tua madre". I "maranza" aggrediscono la troupe di Rete4 - Insulti gravissimi sul piano personale, minacce contro la giornalista presente e, come se non bastasse, attacchi gratuiti alle forze dell’ordine. Lo riporta ilgiornale.it
L'uomo di argilla, in un'atmosfera fiabesca e fuori dal coro, un film intenso che ci fa soffermare sul lato umano delle relazioni - Raphaël, non più giovane e con un occhio solo, lavora come custode di un castello nobiliare nel nord della Francia vivendo con la madre nella casa di servizio della grande dimora. Riporta mymovies.it
Fuori dal coro, Giordano infilza gli spioni: "Dati a disposizione di tutti, attenzione!" - Un Mario Giordano scatenatissimo ha dato il via alla puntata di Fuori dal coro infilzando, senza esclusione di colpi, gli spioni che stanno agitando l'Italia. Scrive iltempo.it
Fuori dal Coro, ospiti stasera: dai problemi della sanità al subaffitto delle case popolari. Tutti i temi della puntata - Questa sera 5 marzo andrà in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata di Fuori dal Coro, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da Mario Giordano. affaritaliani.it scrive
Fuori dal Coro, ospiti stasera: dalla violenza sui treni lombardi alla questione dei medici gettonisti. Tutti i temi della puntata - Fuori dal coro, ospiti stasera: nella puntata di oggi si parlerà della sicurezza dei treni lombardi, medici gettonisti e i rincari per i beni di prima necessità Questa sera 13 novembre andrà in onda ... Si legge su affaritaliani.it