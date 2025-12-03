Fuori abbonamento a teatro c’è Cattelan

Una nuova stagione fuori abbonamento sui palchi dei teatri di Civitanova con ospiti come Alessandro Cattelan, Angelo Duro e Antonino Tamburello. L’Azienda Teatri fa sapere che "dopo il picco di abbonamenti raggiunto per i sette spettacoli di prosa", si è deciso di concerto con il Comune di realizzare un nuovo cartellone fuori abbonamento. Partendo dal Rossini, dopo il "Così fan tutte" di Civitanova all’Opera, sabato 13 dicembre ci sarà lo spettacolo "Il Gatto con gli stivali e la magia di Natale". Sabato 27 dicembre si continua a sognare con la Cenerentola del balletto del Teatro dell’Opera Nazionale Romena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fuori abbonamento, a teatro c’è Cattelan

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sul palco ci saranno, tra gli altri, anche il e l' : svelato il cartellone completo degli eventi fuori abbonamento - facebook.com Vai su Facebook

Fuori abbonamento, a teatro c’è Cattelan - Al via una serie di spettacoli extra: in programma concerti, i grandi classici, ma anche Angelo Duro e lo psichiatra Tamburello ... Scrive msn.com

Teatro a Civitanova, arrivano gli spettacoli fuori abbonamento - La comedy sarà protagonista con Angelo Duro il 6 marzo, il Bim Bum Bam Party il 14 marzo, i Panpers il 19 marzo e Marta e Gianluca ... msn.com scrive