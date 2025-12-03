Funerali di Nicola Pietrangeli aperta la camera ardente al Foro Italico sulle note di Aznavour Poi la cerimonia a Ponte Milvio

I funerali della leggenda del tennis si svolgeranno questo pomeriggio, nella chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio, a Ponte Milvio, a Roma. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

funerali di nicola pietrangeli aperta la camera ardente al foro italico sulle note di aznavour poi la cerimonia a ponte milvio

