Fumetti disegni e illustrazioni | l’editoria indipendente si racconta

Torna a Jesi " Ratatà ", ottava edizione del festival dedicato a illustrazione, fumetto, disegno ed editoria indipendente. Da venerdì a domenica una pioggia di iniziative nel centro storico e nei luoghi del quartiere San Giuseppe i quali si animeranno con mostre, laboratori, mostra-mercato, eventi, presentazioni, concerti e tanto altro. Sabato mattina alle 11,30 la visita guidata ai murales di San Giuseppe tra cui il nuovo realizzato da Run in via Garibaldi. "Uno degli eventi più esemplificativi dell’essenza del Ratata – spiegano i promotori accanto all’assessore alla cultura Luca Brecciaroli – sarà anche quest’anno la mostra-mercato, centro nevralgico della manifestazione che accoglierà una cinquantina tra editori indipendenti, studenti di accademie di belle arti, collettivi artistici, fumettisti e illustratori provenienti da tutta Italia ed Europa, selezionati tramite call durante i mesi precedenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fumetti, disegni e illustrazioni: l’editoria indipendente si racconta

News recenti che potrebbero piacerti

Oggi è uno di quei giorni in cui il cuore di chi ama la letteratura italiana fa un piccolo salto: tra le mani ho finalmente l’Inferno e il Purgatorio nella nuova edizione a fumetti edita da @edizionivoilier , con i disegni di @guaxxo arricchita da una prefazione scritt - facebook.com Vai su Facebook

Fumetti, disegni e illustrazioni: l’editoria indipendente si racconta - L’ottava edizione del festival "Ratatà" da venerdì a Jesi tra mostra- ilrestodelcarlino.it scrive

"Il mondo disegnato" a Grottammare: le superstar dell'illustrazione, da Maicol&Mirco a Davide Tofolo - È un giro del mondo da cambiare, quello di Rita Petruccioli, artista e attivista femminista, nota per i suoi fumetti per la Bao e su Internazionale Kids. Scrive rainews.it

Silvia Bancora tra illustrazioni e fumetti: “I miei disegni per sorridere e per riflettere” - Le due anime della giovane artista comasca che ama gli acquerelli ma anche la tecnologia, le storie per regalare un sogno e quelle per invitare a pensare. Lo riporta ilgiorno.it

Tra fumetti e canzoni: la metamorfosi musicale di Labadessa - Dalle vignette che hanno conquistato una generazione alle canzoni che ora vibrano sul palco: Mattia Labadessa ci racconta il suo percorso artistico, in un viaggio intimo che attraversa l'illustrazione ... Da ilfoglio.it

Storie a fumetti e illustrazioni: a Cesano la mostra “Luca Usai: il segreto della creatività” - Animati dalla convinzione che il fumetto costituisca un’espressione significativa della ... Come scrive mbnews.it

Maja Veselinovic, tra fumetti e illustrazioni - Come di solito accade, in particolare lungo le nostre coordinate geografiche (e mentali), la propria cultura viene valutata solo attraverso il filtro del senno di poi. Scrive balcanicaucaso.org