FUMATA BIANCA! RAI1 | NUOVO GAME ESTIVO PER NON REGALARE ASCOLTI A CANALE 5
Rai1 è ufficialmente al lavoro sul nuovo game show che presidierà l’access durante la pausa estiva di Affari Tuoi. TecheTecheTè sostituito da un gioco per evitare l’errore dell’estate 2025. Solo l’arrivo della Ruota della Fortuna ha fatto capire alla Tv di Stato di dover agire nella fascia dell’access anche se le avvisaglie di una stanchezza delle Teche c’erano da qualche anno. Ma si è fatto finta di niente, sbagliando. E così l’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, svela Affari Italiani, ha dato un ordine chiaro e preciso per non ripetere l’errore della scorsa estate che ha fatto volare Canale 5, regalandole tanto pubblico orfano dei game su Rai1. 🔗 Leggi su Bubinoblog
