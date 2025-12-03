Fulham-City è uno spettacolo! Haaland fa 100 doppietta di Chukwueze e nel finale
Partita pazzesca a Craven Cottage, dove il Manchester City vince 4-5 contro il Fulham, rischiando però di subire una clamorosa rimonta nel finale. La squadra di Guardiola domina grazie alle reti di Haaland - che tocca quota 100 marcature in Premier League -, Reijnders e Foden, autore di una doppietta. Nel secondo tempo si svegliano i padroni di casa e in particolare l'ex Milan Chukwueze, che segna un'incredibile doppietta. All'ultimo minuto i Cottagers hanno la chance del pari, ma Gvardiol salva sulla linea. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
