Fugge sul tetto dopo le botte alla compagna

Si stava preparando per andare al lavoro quando, per futili motivi, aveva iniziato a litigare con il suo compagno, una lite che era sfociata in pochi attimi in un violento pestaggio che aveva fatto finire una ragazza di 25 anni in ospedale. Poi lui, un 30enne di origini calabresi, si era rifugiato sul tetto per sfuggire ai carabinieri, nel frattempo giunti sul posto insieme ai sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, il 30enne è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per maltrattamenti. Il fatto si nera consumato in una mattina del dicembre scorso mattina in un appartamento di via Svevo, nella zona sud e protagonista del drammatico episodio era stata una giovane coppia trasferitasi a Porto San Giorgio da un paio di mesi per questioni di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fugge sul tetto dopo le botte alla compagna

