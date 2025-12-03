Scandiano, 3 dicembre 2025 – Scontro frontale oggi a Scandiano verso le 13.30: tre persone sono rimaste ferite tra cui un bambino e un giovane di 22 anni che sono stati poi trasferiti negli ospedali in gravi condizioni di salute. Lo schianto si è verificato sulla via Pedemontana tra la rotatoria della Croce Rossa e Cantina Bertolani. Una Renault Clio era guidata dal 22enne residente a Scandiano. Una Fiat Punto era condotta da una donna di 43 anni residente a Parma con a bordo un bambino di 5 anni di Casalgrande. Le macchine si sono scontrate frontalmente. Sul posto sono poi arrivati i soccorsi inviati dalla centrale del 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frontale tra auto, grave un bimbo di 5 anni