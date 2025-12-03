Frode e corruzione a Bruxelles | uno dei tre coinvolti è di origini agrigentine

Agrigentonotizie.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo terremoto giudiziario che scuote Bruxelles non è passato inosservato nell'Agrigentino. Uno dei tre coinvolti nell'inchiesta su una “presunta frode relativa alla formazione finanziata dall'Ue per giovani diplomatici”, è l'italo-belga dirigente del Collegio d'Europa Cesare Zegretti che è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

frode corruzione bruxelles tre«Frode sull’utilizzo dei fondi Ue». Mogherini fermata a Bruxelles - A tre anni quasi esatti dal Qatargate, lo scandalo di traffico di influenze che scosse ... Scrive ilmessaggero.it

frode corruzione bruxelles treScandalo nella diplomazia Ue, fermati Mogherini e Sannino accusati di frode e corruzione - Appalto sospetto al Collegio d’Europa, di cui l’ex ministra oggi è rettrice. repubblica.it scrive

frode corruzione bruxelles treIndagine per presunta frode, fermata a Bruxelles Federica Mogherini - L'inchiesta della procura Ue riguarda l'appalto per il finanziamento del programma di formazione per diplomatici. Come scrive rainews.it

frode corruzione bruxelles treEuropa sotto shock: indagine per frode su appalti UE con tre arresti. Perquisizioni tra Bruxelles e Bruges, coinvolta anche Federica Mogherini - Con Mogherini, 52 anni, sono stati arrestati Stefano Sannino, 65, diplomatico italiano ex segretario generale del (Seae) ed un manager del Collegio. Da panorama.it

frode corruzione bruxelles treFederica Mogherini fermata a Bruxelles: “Frode in appalti pubblici sulla nuova Accademia dei diplomatici Ue” - Mogherini, rettrice del Collegio d'Europa, è stata Alta rappresentante Ue per la politica estera. Segnala quotidiano.net

frode corruzione bruxelles treCorruzione, euro scandalo Pd: fermata la Mogherini in Belgio. E arriva lo sfottò di Mosca - Un nuovo terremoto giudiziario scuote Bruxelles coinvolgendo tre italiani. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Frode Corruzione Bruxelles Tre