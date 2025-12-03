Frode alla Ue rilasciati l’ex ministro degli Esteri Mogherini e l’ex ambasciatore Sannino
Appalti truccati e corruzione per formare i diplomatici con fondi europei. Tre italiani fermati, tra questi l’ex Alta rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Mogherini che avrebbe ricevuto informazioni riservate sulla gara per ottenere la gestione della nuova accademia diplomatica europea. 🔗 Leggi su Lastampa.it
