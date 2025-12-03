Freudenberg un imprenditore interessato all’acquisto dello stabilimento di Rho

Rho (Milano), 3 dicembre 2025 – Un imprenditore potrebbe essere interessato ad acquistare la fabbrica di Rho della Freudenberg e a subentrare nelle attività. Il fatto è emerso durante l’incontro di martedì 2 dicembre in Regione, al quale hanno partecipato l’assessore della Regione Lombardia Simona Tironi, il gruppo Freudenberg e i rappresentanti dei lavoratori. L’incontro. Un appuntamento fissato per vagliare qualsiasi alternativa alla chiusura dello stabilimento a salvaguardia della continuità produttiva del sito. Ma la multinazionale tedesca ha confermato l’intenzione di chiudere e licenziare tutti i lavoratori, per spostare la produzione i n Slovacchia e negli Stati Uniti (per evitare la scure dei dazi di Trump). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

