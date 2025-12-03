Ci ha pensato cinque giorni. E ieri Francesca Frenquellucci ha deciso di dire questo: "Sono allibita così come tanti nostri elettori dalla sfrenata corsa alla mia poltrona da parte di tutti, a partire dal Movimento 5 Stelle, invece di parlare del merito della questione. A questo punto sto riflettendo sul da farsi nell’immediato perché quello che vedo è uno spettacolo indecoroso di caccia all’incarico". E non lo dice a caso. Le dimissioni dell’assessora Francesca Frenquellucci inviate il 27 novembre scorso prima via mail poi via pec al sindaco Biancani sono valide ma si fa per dire. Ha sicuramente voglia di andarsene ma serve altro perché quell’uscita di scena sia anche ‘efficace’ da un punto di vista giuridico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frenquellucci ci ripensa?: "Spettacolo indecoroso"