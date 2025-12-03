Frendrup Mainoo Fabio Silva e I cinque obiettivi delle big per gennaio
A poco meno di un mese dall'inizio del calciomercato invernale, i top club stanno già studiando i primi colpi per rinforzarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
MERCATO - Ceccarini: "Napoli? Non solo Goretzka, seguiti Frattesi, Atta, Frendrup e Mainoo" ift.tt/KRmJWd7 Vai su X
A Conte rimangono solo 4 centrocampisti: Mainoo, Atta e Frendrup i nomi sul taccuino di Manna - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato, l’Inter ci prova per Giovane. Fabio Silva stuzzica la Juventus. Il Napoli insiste per Mainoo e spunta Guendouzi - Calciomercato, le big di serie A iniziano le grandi manovre per gennaio: l’Inter ci prova per Giovane. Riporta sport.virgilio.it
Napoli, per il futuro idea Eze del Crystal Palace. Milan, resta viva la pista Frendrup. Anche l’Inter pensa a Belayhane. Juventus per la difesa ipotesi Silva e Hancko - Tra l’altro a gennaio potrebbe partire anche Juan Jesus e questo renderebbe ancora più necessaria la ... Come scrive tuttomercatoweb.com
Napoli, Mainoo o Frendrup a centrocampo. Lucca in uscita, Lang in bilico - La partenza quasi certa di Pasquale Mazzocchi, ormai ai margini del progetto tecnico, costringerà il club a muoversi rapidamente per un nuovo terzino che ... Segnala repubblica.it
Fabio Silva vuole la Roma, ma c’è l’ostacolo Borussia Dortmund che offre di più - Continua il pressing della Roma per Fabio Silva: il giocatore vuole i giallorossi, ma il Borussia Dortmund è un ostacolo reale Fabio Silva vuole la Roma. Da gianlucadimarzio.com
Napoli pronto a tornare sul mercato: da Mainoo a Frendrup, tutti i nomi - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, servirà sicuramente un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo, con Juanlu ... Scrive tuttomercatoweb.com