Fratelli d’Italia ha chiesto di sciogliere il quartiere San Donato-San Vitale

Bolognatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fratelli d’Italia ha chiesto lo scioglimento della maggioranza che governa il quartiere San Donato-San Vitale. La richiesta viene riportata in una nota cofirmata da Francesca Scarano, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, e da Giovanna Conza, capogruppo del partito in quartiere. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

