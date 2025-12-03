Fratelli d’Italia frattura interna | nasce La Destra Sociale

Anteprima24.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Nasce il movimento politico di Destra – “La Destra Sociale Avellinese” – il neo gruppo ha deciso di prendere ufficialmente le distanze dal partito di Govern o Fratelli d’Italia in provincia di Avellino in quanto non rappresentato dall’attuale organo Direttivo.  “Un partito politico così storico e radicato come Fratelli d’Italia- si legge nella nota- non dovrebbe avere in una provincia come quella di Avellino che ha dato i natali a numerosi esponenti politici della Destra, una rappresentanza che di fatto sta riesumando i vecchi scheletri della Democrazia Cristiana. È fondamentalmente e moralmente sbagliato proseguire per questa linea; Fratelli d’Italia ha una sua identità, una sua storia che affonda nel tempo e riscopre le sue radici in Alleanza Nazionale e nel Movimento Sociale Italiano e vedere oggi questi disgustosi e stomachevoli inciuci politici volti ad avere posti di potere e non ad affermare la vera natura e la vera identità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

fratelli d8217italia frattura interna nasce la destra sociale

© Anteprima24.it - Fratelli d’Italia, frattura interna: nasce “La Destra Sociale”

Argomenti simili trattati di recente

Fratelli coltelli. Non solo Decaro, la sfida di Fratelli d'Italia è tutta interna - Così scrive Raffaella Casamassima, candidata e non più candidata di Fratelli d’Italia in Puglia, estromessa sul gong dalle ... Riporta huffingtonpost.it

Fratelli d'Italia, 'è scoppiata una guerra interna nell'Union valdotaine' - "È evidente meno a chi non lo vuole vedere (o che addirittura scrive di una fantomatica divisione del centrodestra) che è in atto una guerra senza esclusione di colpi tutta all'interno dell'Union ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fratelli D8217italia Frattura Interna