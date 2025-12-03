Fratelli d’Italia frattura interna | nasce La Destra Sociale
Tempo di lettura: 2 minuti Nasce il movimento politico di Destra – “La Destra Sociale Avellinese” – il neo gruppo ha deciso di prendere ufficialmente le distanze dal partito di Govern o Fratelli d’Italia in provincia di Avellino in quanto non rappresentato dall’attuale organo Direttivo. “Un partito politico così storico e radicato come Fratelli d’Italia- si legge nella nota- non dovrebbe avere in una provincia come quella di Avellino che ha dato i natali a numerosi esponenti politici della Destra, una rappresentanza che di fatto sta riesumando i vecchi scheletri della Democrazia Cristiana. È fondamentalmente e moralmente sbagliato proseguire per questa linea; Fratelli d’Italia ha una sua identità, una sua storia che affonda nel tempo e riscopre le sue radici in Alleanza Nazionale e nel Movimento Sociale Italiano e vedere oggi questi disgustosi e stomachevoli inciuci politici volti ad avere posti di potere e non ad affermare la vera natura e la vera identità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Telesveva. . +++TONIA SPINA, Fratelli d'Italia, ospite di Telesveva con Roberto Straniero in #SPAZIOCITTÀ+++ - facebook.com Vai su Facebook
L'imbarazzo sul volto dell'esponente di Fratelli d'Italia è piuttosto eloquente. @MaiorinoM5S Vai su X
Fratelli coltelli. Non solo Decaro, la sfida di Fratelli d'Italia è tutta interna - Così scrive Raffaella Casamassima, candidata e non più candidata di Fratelli d’Italia in Puglia, estromessa sul gong dalle ... Riporta huffingtonpost.it
Fratelli d'Italia, 'è scoppiata una guerra interna nell'Union valdotaine' - "È evidente meno a chi non lo vuole vedere (o che addirittura scrive di una fantomatica divisione del centrodestra) che è in atto una guerra senza esclusione di colpi tutta all'interno dell'Union ... Come scrive ansa.it