Fratelli d' Italia a Calolziocorte riparte dall' ascolto dei cittadini

Leccotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha preso il via con un primo banchetto, l'iniziativa "Ascoltiamo Calolzio - l'aiuto e l'impegno di Fratelli d'Italia per il territorio" promossa dal circolo di Fratelli d'Italia della Valle San Martino. Dirigenti e militanti del circolo si sono ritrovati sabato 29 novembre in piazza del Comune. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

