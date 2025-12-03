Fratelli d' Italia a Calolziocorte riparte dall' ascolto dei cittadini

Ha preso il via con un primo banchetto, l'iniziativa "Ascoltiamo Calolzio - l'aiuto e l'impegno di Fratelli d'Italia per il territorio" promossa dal circolo di Fratelli d'Italia della Valle San Martino. Dirigenti e militanti del circolo si sono ritrovati sabato 29 novembre in piazza del Comune. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Presentato il programma di Atreju 2025, la rassegna di Fratelli d’Italia, dal parterre di ospiti ai temi dei dibattiti. Ma manca una grande assente, Elly Schlein: “Noi non facciamo polemica”, dice Donzelli. - facebook.com Vai su Facebook

L'imbarazzo sul volto dell'esponente di Fratelli d'Italia è piuttosto eloquente. @MaiorinoM5S Vai su X

Fratelli d'Italia a Calolziocorte riparte dall'ascolto dei cittadini - Banchetti in centro e nelle frazioni, social, volantini, contatti whatsapp: "Vogliamo coinvolgere la popolazione e raccogliere proposte per il bene della città" ... Scrive leccotoday.it

Calolziocorte: fratelli muoiono a poche ore di distanza l’uno dall’altro - Erano ospiti di strutture d’assistenza, unico funerale per entrambi ... Si legge su msn.com

Sesto Calende, Fratelli d’Italia: «Grazie ai Carabinieri. Lo spaccio è un problema reale» - Per i rappresentanti di Fratelli d’Italia, quanto accaduto dimostra che il fenomeno dello spaccio a Sesto Calende non può essere banalizzato (foto d'archivio) ... Scrive laprovinciadivarese.it

«Quelle persone vanno prese a calci e mandate via» - Nei giorni scorsi è circolato molto un video che mostra alcune persone che cantano cori fascisti nella sede di Parma di Fratelli d’Italia: è stato girato la sera del 28 ottobre, anniversario della ... Segnala ilpost.it

Record di Fratelli d'Italia: da solo ha gli stessi voti del centrosinistra - La crescita costante del centrodestra e l'altrettanto costante aumento dei consensi verso il partito ... Lo riporta ilgiornale.it