Fratelli arrestati a Francavilla per droga e armi dopo aver tentato di investire un poliziotto
Due giovani arrestati a Francavilla per spaccio e detenzione di arma dopo un inseguimento. Sequestrati hashish, pistola e contanti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Argomenti simili trattati di recente
Castiglione del Lago, arrestati due fratelli albanesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso - facebook.com Vai su Facebook
Fratelli arrestati a Francavilla per droga e armi dopo aver tentato di investire un poliziotto - Due giovani arrestati a Francavilla per spaccio e detenzione di arma dopo un inseguimento. virgilio.it scrive
Arrestati due giovani per droga e armi clandestine sul lungomare di Francavilla - La Polizia di Stato arresta due uomini a Francavilla al Mare: sequestrati hashish, armi modificate e contanti. Scrive abruzzonews.eu
35 kg di droga nascosti in cucina, maxi sequestro a Francavilla Fontana: arrestata una 70enne - A Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, i carabinieri hanno arrestato una donna di 70 anni, già nota alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione illegale ... Da blitzquotidiano.it
Crotone, nascondevano hashish e cocaina in frigo e sul balcone: arrestati due fratelli - Due giovani arrestati a Crotone per spaccio: sequestrati hashish, marijuana e cocaina durante controlli nei luoghi della movida. Secondo virgilio.it