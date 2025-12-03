Frank Haise racconta l'inferno di Nizza | Alcuni tifosi avevano passamontagna e palle da bocce

Fanpage.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico del Nizza Frank Haise ha deciso di ritirare le dimissioni e restare alla guida della squadra: "Determinato a lottare fino all'ultimo". Due giorni dopo la vile aggressione dei tifosi, con alcuni giocatori sotto shock l'allenatore ha raccontato quanto accaduto: "Eravamo in pericolo di vita, inaccettabile. E non ditemi che non è successo: ognuno si prenda le proprie responsabilità". 🔗 Leggi su Fanpage.it

