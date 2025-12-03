francolise raccolta fondi per supportare la famiglia per il rientro in italia della salma di rocco amato

Tempo di lettura: < 1 minuto “La scorsa settimana il nostro caro amico Rocco Amato è venuto a mancare in una tragica circostanza a Barcellona. Una perdita improvvisa, ingiusta, che ha lasciato tutti noi, amici e familiari, senza fiato e profondamente addolorati”. Per riportare a Sant’Andrea del Pizzone, frazione del Comune di Francolise, nel casertano, la salma del 32enne trovato morto a Barcellona, è partita una raccolta fondi su GoFundMe. “In questi giorni – scrive l’organizzatrice, Aurora Garritani – ci siamo uniti per supportare la sua famiglia, che sta affrontando non solo un dolore immenso, ma anche la complessa gestione del rientro della salma in Italia”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

