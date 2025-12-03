Francesco il santo più pop Ritratto tra scrittura e note

Un momento speciale dedicato alla figura del Santo Patrono d’Italia in vista delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di san Francesco: lunedì 15 dicembre, alle 21, Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi presenteranno nella Basilica superiore "Francesco", un racconto che unisce narrazione, musica e riflessione. L’evento, promosso da Corvino Produzioni e Lungomare in collaborazione produttiva con la società di produzione televisiva Stand by Me, offrirà un’occasione per approfondire la conoscenza di san Francesco attraverso le parole del giornalista e scrittore Aldo Cazzullo. La narrazione sarà arricchita dalle musiche e dalle letture di Angelo Branduardi, eseguite dal vivo in collaborazione con Fabio Valdemarin. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Francesco, il santo più pop. Ritratto tra scrittura e note

