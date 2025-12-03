Francesco Gabbani e Achille Lauro dopo la lite la tregua Il backstage infuocato e le prove di disgelo

Roma, 3 dicembre 2025 – Che sia pace vera o semplice tragua, sarà solo il tempo a dircelo. Fatto sta che, con la finalissima di X Factor 2025 alle porte, Francesco Gabbani e Achille Lauro scelgono di sotterrare l’ascia di guerra. Nella conferenza stampa di presentazione dell’ultimo atto 2025 che si terrà a Napoli, in piazza del Plebiscito, i due appaiono distesi e parlano di “grande amicizia” e di un clima coeso tra i quattro giudici, impegnati a rifinire le ultime performance dei finalisti. Una distensione necessaria dopo il botta e risposta che aveva movimentato le ultime puntate, trasformando un’edizione fin lì tranquilla in un terreno improvvisamente scivoloso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Francesco Gabbani e Achille Lauro, dopo la lite la tregua. Il backstage infuocato e le prove di disgelo

