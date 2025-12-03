Francesca Albanese alla guerra delle idee con la stampa | l’ha persa

Bordate contro i giornalisti. Riceve critiche da tutti, tranne che dai 5Stelle L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Francesca Albanese alla “guerra delle idee” con la stampa: l’ha persa

LE NOTIZIE DEL GIORNO - L'ironia di Francesca Albanese In un commento a un tweet di Tgcom24

Tra Francesca Albanese e Pio e Amedeo Di @peraltro linkiesta.it/2025/12/france… via @Linkiesta

Cara Francesca Albanese, la violenza contro La Stampa è un’intimidazione e i giornalisti non hanno bisogno di nessun “monito” - Ma la violenza non ammonisce: ecco perché la sua frase non regge ed è pericolosa ... Lo riporta famigliacristiana.it

Cosa ha detto Francesca Albanese sul raid ProPal a La Stampa e perché è stata attaccata - Continuano a far discutere le parole di Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi occupati) sull'attacco alla redazione di ... Come scrive fanpage.it

Francesca Albanese cittadina onoraria, anzi no: il Pd e la sinistra si spaccano sull’onorificenza per la relatrice Onu - Da Bologna a Firenze, da Torino a Napoli: comuni divisi sul riconoscimento alla relatrice ONU per la Palestina dopo le sue dichiarazioni ... Da ilfattoquotidiano.it

Dal "rimprovero" al sindaco di Reggio Emilia al "monito" ai giornalisti: ecco perché Francesca Albanese è una fondamentalista - La relatrice della Palestina all'Onu aveva commentato l'assalto alla Stampa: «Che sia di monito perché torni a fare il proprio lavoro». Secondo msn.com

Francesca Albanese e il raid a La Stampa: a Bologna si riaccende il dibattito sulla cittadinanza onoraria - In Consiglio comunale, l'opposizione presenta un ordine del giorno per un passo indietro sul conferimento del titolo ... Lo riporta today.it

Anche Francesca Albanese può toppare: l’importante è riconoscerlo - Gli scivoloni capitano a tutti, persino alle relatrici speciali dell’Onu. Secondo lettera43.it