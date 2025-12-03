Francesca Albanese a Firenze rinviato il voto sulla concessione della cittadinanza

“In questo momento non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria, non ci sono i numeri in Consiglio comunale. C’è una presa di posizione forte della sindaca Funaro. Quello che io cerco di riaffermare è il contenuto principale dell’atto, vogliamo che vengano riconosciuti i contenuti del report che Francesca Albanese ha fatto per l’Onu”. Così Stefania Collesei, consigliera comunale del Pd e presidente della commissione Pace del Comune di Firenze, ha spiegato la scelta di rinviare il voto sulla risoluzione proposta da Dmitrij Palagi, di Sinistra Progetto Comune, dal titolo ‘Solidarietà e cittadinanza onoraria a Francesca Albanese’, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francesca Albanese, a Firenze rinviato il voto sulla concessione della cittadinanza

