Francesca Albanese a Firenze rinviato il voto sulla concessione della cittadinanza

Lapresse.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In questo momento non ci sono le condizioni per la cittadinanza onoraria, non ci sono i numeri in Consiglio comunale. C’è una presa di posizione forte della sindaca Funaro. Quello che io cerco di riaffermare è il contenuto principale dell’atto, vogliamo che vengano riconosciuti i contenuti del report che Francesca Albanese ha fatto per l’Onu”. Così Stefania Collesei, consigliera comunale del Pd e presidente della commissione Pace del Comune di Firenze, ha spiegato la scelta di rinviare il voto sulla risoluzione proposta da Dmitrij Palagi, di Sinistra Progetto Comune, dal titolo ‘Solidarietà e cittadinanza onoraria a Francesca Albanese’, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

