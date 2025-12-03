Frana tra Ubiale e Clanezzo da Regione 180 mila euro per riaprire la strada

Val Brembana. Regione Lombardia stanzierà 180 mila euro dal fondo di riserva per consentire la rapida riapertura della strada comunale tra Ubiale e Clanezzo, chiusa dal 16 novembre dopo il crollo di massi che ha interrotto la viabilità e congestionato l’intera Statale 470 della Val Brembana. L’intervento, disposto dall’assessore al Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi dopo il sopralluogo del 1° dicembre, sarà presentato nella prossima seduta di giunta e garantirà al Comune di Ubiale Clanezzo le risorse necessarie per avviare i lavori di messa in sicurezza del versante e di mitigazione del rischio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

