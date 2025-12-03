Frana Casamicciola il gip di Napoli dispone proroga di indagini

Tempo di lettura: 2 minuti Altri 30 giorni di indagini per individuare gli eventuali responsabili della morte delle 12 persone uccise dalla frana di Casamicciola. E' quanto ha disposto il giudice per le indagini preliminari di Napoli Nicola Matrone con una ordinanza depositata ieri in cui stabilisce che gli atti dell'inchiesta avviata in relazione alla conseguenze della terribile sciagura, che colpì il comune ischitano il 26 novembre del 2022, vengano restituiti al pubblico ministero per identificare entro trenta giorni i soggetti che avrebbero ricoperto incarichi o funzioni rilevanti nella catena delle responsabilità da verificare.

