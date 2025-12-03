FOTO Turismo | al lavoro per la definizione di un’identità turistica unitaria e condivisa

Tempo di lettura: 2 minuti Destinazione Sannio al lavoro per un nuovo turismo: è l’obiettivo che i Comuni e le associazioni sono stati chiamati a raggiungere per rivitalizzare il comparto grazie all’intervento di Confindustria. Il Turismo è tema fondamentale per la provincia di Benevento: entro il 30 gennaio 2026 si dovranno presentare le candidature dal Comitato Promotore della costituenda DMO S.I.TU.S. (Sannio Innovativo TUristico e Sostenibile) per la definizione di una identità turistica unitaria e condivisa. Presso la sede di Confindustria Benevento, si è svolto un momento di approfondimento, con tutti gli stakeholder turistici della provincia di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

