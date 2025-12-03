FOTO- Il grande albero in Piazza e luci di stelle | parte il Natale

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo un’estate al “buio” in termini di luminarie ed eventi attrattivi tipici del periodo, la città di Avellino, superata la fase critica del rischio dissesto finanziario, può accendersi di luci e colori per Natale. Da poche ore è partito l’allestimento del grande albero in Piazza libertà e le luminarie dal Corso Vittorio Emanuele, allargandosi ad altre strade cittadine, in vista dell’accensione ufficiale prevista domenica prossima alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, fianco a fianco con il Commissario straordinario, Prefetto Giuliana P errotta, che ha lavorato affinché si potessero individuare capitoli di spesa utili alla causa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO- Il grande albero in Piazza e luci di stelle: parte il Natale

Leggi anche questi approfondimenti

Accensione dell’albero di Natale L’8 dicembre si avvicina… e con lui uno dei momenti più attesi del periodo natalizio! Lunedì 8 dicembre alle ore 17.00 accenderemo ufficialmente il grande albero di Natale in piazza. - facebook.com Vai su Facebook

Acceso il Grande albero di Natale del #Lido! Un pomeriggio di festa e luci sull'isola per salutare l'accensione delle luminarie e l'apertura dei mercatini natalizi. In piazzetta Lepanto magiche le esibizioni de Il Corale Femminile Giuseppe Verdi e de I Flauti del M Vai su X

Natale a Como: acceso l’albero in piazza Duomo e le proiezioni che fanno sognare la città - Dall’albero scintillante alle videoproiezioni: luci, arte e magia vestono il cuore di Como per le feste ... Scrive quicomo.it

Acceso l’albero di Natale in piazza del Popolo – FOTO - Grande festa per la tradizionale cerimonia introdotta da una rappresentanza di alcune squadre sportive cittadine ... Segnala ravenna24ore.it

VIDEO e FOTO. Il countdown dei bambini accende l'albero di piazza Monte Grappa e il Natale di Varese - Il vicesindaco Ivana Perusin ha guidato il conto alla rovescia del primo momento che ha riempito il cuore della città con l'atmosfera delle feste: inaugurato anche il mercatino natalizio. Da varesenoi.it

A Ravenna torna la magia del Natale, festa per l’accensione in piazza del grande albero - L’allestimento è curato da Azimut Spa ed è stato possibile grazie alla collaborazione di una cordata di sponsor ... Come scrive ravennatoday.it

Grande festa in piazza a Celano per l’accensione dell’Albero di Natale - Il Comune di Celano è lieto di invitare tutta la cittadinanza a dare il via ufficiale al periodo più magico dell'anno con la tradizionale cerimonia di accensione dell'albero di Natale e delle ... Si legge su terremarsicane.it

Il grande albero domina la piazza - Eccolo qua: il grande albero di Natale di 18 metri sabato mattina, poco dopo l’alba, è arrivato in piazza Vittorio, direttamente da Asiago. Scrive polesine24.it