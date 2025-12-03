FOTO- Il grande albero in Piazza e luci di stelle | parte il Natale

Anteprima24.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo un’estate al “buio” in termini di luminarie ed eventi attrattivi tipici del periodo, la città di Avellino, superata la fase critica del rischio dissesto finanziario, può accendersi di luci e colori per Natale. Da poche ore è partito l’allestimento del grande albero in Piazza libertà e le luminarie dal Corso Vittorio Emanuele, allargandosi ad altre strade cittadine, in vista dell’accensione ufficiale prevista domenica prossima alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, fianco a fianco con il Commissario straordinario, Prefetto Giuliana P errotta, che ha lavorato affinché si potessero individuare capitoli di spesa utili alla causa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

foto il grande albero in piazza e luci di stelle parte il natale

© Anteprima24.it - FOTO- Il grande albero in Piazza e luci di stelle: parte il Natale

