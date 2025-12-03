Forspoken abbandona playstation plus il 16 dicembre e suscita reazioni di apprezzamento nascosto

PlayStation Plus rappresenta un servizio di abbonamento molto apprezzato dai videogiocatori, offrendo una vasta selezione di titoli gratuite ogni mese, un archivio di giochi di alta qualità e funzionalità esclusive come le prove gratuite prima dell’acquisto. La libreria di giochi disponibile viene aggiornata periodicamente, per questo alcuni titoli vengono rimossi dopo un certo periodo. Tra questi, si evidenzia il caso di Forspoken, un popolare action RPG di Square Enix, che sarà eliminato dal catalogo PS Plus il 16 dicembre 2025. Questo articolo analizza la disponibilità, le caratteristiche e la ricezione di questo titolo, sottolineando l’importanza di giocarne prima della definitiva rimozione dalla libreria. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Forspoken abbandona playstation plus il 16 dicembre e suscita reazioni di apprezzamento nascosto

