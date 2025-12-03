Nell'ultima stagione di una carriera immensa, Doro torna in vetta. Wierer vince a 35 anni la 15 km individuale di biathlon ad Oestersund. Qui, proprio 10 anni fa, il suo primo podio e un successo ancora nel 2023, poi due stagioni incerte e complicate che le hanno tolto solidità e fiducia. Due errori al poligono e 310, con un quinto tempo al fulmicotone, sono stati più forti di mal di gola e mal di schiena e sono bastati per stare davanti alla finlandese Lenamo. Lisa Vittozzi 10ª. Per la signora di Anterselva è il 17° sigillo in carriera (il settimo in questa specialità), il primo stagionale dopo due podi in staffetta: «Dedico la vittoria a chi ha creduto in me, più di quanto non faccia io ultimamente». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Formidabile Wierer. Vince dopo 2 anni