Formazioni ufficiali Inter Venezia le scelte di Chivu e di Stroppa per il match di oggi! Il turnover
Inter News 24 Formazioni ufficiali Inter Venezia, quali sono le decisioni dei due tecnici in vista del match di oggi! Le ultime sulla sfida dei nerazzurri. La sfida di Coppa Italia tra l’Inter di Cristian Chivu e il Venezia di Giovanni Stroppa accende il pomeriggio nerazzurro e rappresenta un passaggio importante nel percorso della squadra milanese verso i quarti di finale. Chivu, consapevole del fitto calendario e della necessità di gestire le energie, opta per alcune rotazioni mirate, affidandosi però a un gruppo competitivo, guidato da giovani in crescita e giocatori d’esperienza. Il Venezia, reduce da un periodo altalenante, punta invece su un undici equilibrato e pronto a sfruttare ogni occasione per sorprendere i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
