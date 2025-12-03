Formazioni ufficiali Dolomiti Bellunesi Inter U23 | le scelte di Bonatti e Vecchi
Inter News 24 Arrivano le formazioni ufficiali di Dolomiti Bellunesi Inter U23. Ecco le scelte dei due tecnici per la sfida di campionato. Dopo il pareggio per 1-1 contro la Pro Vercelli, l’ Inter Under 23 è pronta a tornare in campo. I nerazzurri, guidati dal tecnico Stefano Vecchi, affronteranno la Dolomiti Bellunesi nel recupero della 14ª giornata del Girone A della Serie C 202526. LE ULTIME SULL’INTER La partita si giocherà presso lo stadio Omero Tognon di Fontanafredda, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:30. I giovani dell’ Inter arrivano alla sfida occupando il sesto posto in classifica con 26 punti. 🔗 Leggi su Internews24.com
