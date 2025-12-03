Forlì ha vanificato il filotto di vittorie Difesa? Perfino peggio che a inizio stagione

Dopo le prime 15 giornate, il campionato dell’ Unieuro può essere suddiviso in tre momenti. Il primo, piuttosto negativo, caratterizzato da una vittoria nelle prime sei gare con quattro sconfitte consecutive; il secondo, certamente positivo, sembrava l’indizio di una ripresa: è iniziato con la sorprendente ma bella vittoria di Brindisi e proseguito con altri tre affermazioni; e poi il terzo, quello che Forlì sta ancora vivendo: pur disputando buone gare contro Verona, Pesaro e Fortitudo, ha perso cinque partite di fila. E la striscia-no è ancora aperta, in attesa della partita contro Pistoia di lunedì 8 dicembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

