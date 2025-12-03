anticipazioni di forbidden fruit del 4 dicembre: colpi di scena e rivelazioni. La puntata di Forbidden Fruit prevista per giovedì 4 dicembre su Canale 5 si presenta ricca di tensione e momenti sorprendenti. La serie televisiva, che ruota intorno alle dinamiche familiari e aziendali della Argun Holding, continuerà a svelare segreti e scontri tra i personaggi, lasciando gli spettatori con molte domande sul futuro dei protagonisti. scopri cosa succederà: ingresso improvviso di ender e tensione tra i personaggi. ender sorprende il consiglio di argun holding. Nel corso dell’episodio, Ender farà un ingresso improvviso durante una riunione del consiglio della società. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Forbidden fruit anticipazioni 4 dicembre ender sorprende argun holding