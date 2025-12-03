Fontanelle il centro sociale torna alla sua funzione originaria | siglato l' accordo
Dopo anni di degrado e incertezza il quartiere Fontanelle si prepara a riappropriarsi del proprio centro sociale. Gli spazi al piano terra, a lungo abbandonati, ritroveranno infatti la loro funzione originaria di luogo dedicato alla socialità, alle attività culturali e all’incontro tra cittadini. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
