Fondi Ueliberata ex ministra Mogherini
8.17 Rilasciati nella notte l'ex ministra Mogherini e il diplomatico Stefano Sannino,fermati con una terza persona nell'inchiesta della EPPO (la Procura Ue), su presunte frodi in ambito formativo. Sono stati interrogati e informati delle accuse a loro carico: frode e corruzione in appalti, conflitto d'interesse e violazione del segreto professionale. Mogherini, esponente di rilievo del Pd, è stata Alta rappresentante Ue e attualmente è rettrice del Collegio d'Europa, coinvolto nell'inchiesta con il Seae, il Servizio diplomatico della Ue. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
